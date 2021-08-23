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В МВД опровергли использование выявляющего неплательщиков штрафов комплекса

МВД: в ГИБДД не используют комплекс, выявляющий в потоке неплательщиков штрафов
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

МВД России не использует аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», позволяющий выявляться водителей, которые не оплачивают штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В СМИ появились сведения, что инспекторы ГИБДД получили специальный комплекс, с помощью которого можно будет найти автомобили в потоке и пробить их владельцев по базам. Отмечалось, что приставы могут наложить арест на имущество, в том числе на саму машину, если водитель накопил три тысячи рублей долга по штрафам.

Ранее стало известно, что МВД не планирует увеличивать размер штрафа за использование телефона за рулем. Так, с инициативой повысить до 10 тысяч рублей размер штрафа за пользование телефоном во время управления автомобилем выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

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