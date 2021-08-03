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МВД отказалось увеличивать штраф за пользование телефоном за рулем

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

МВД не планирует увеличивать размер штрафа за использование телефона за рулем. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС.

С инициативой повысить до 10 тысяч рублей размер штрафа за пользование телефоном во время управления автомобилем выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Это произошло после ДТП 16 июля в Москве, когда 18 летняя Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из них погибли. Девушка не заметила пешеходов, потому что пользовалась телефоном за рулем.

Ранее в МВД прокомментировали идею вернуть графу «национальность» в паспорта. Ведомство сейчас не занимается разработкой документа, который предусматривает возвращение этой строки.

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