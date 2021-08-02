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В МВД прокомментировали идею вернуть графу «национальность» в паспорта

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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

МВД в настоящее время не занимается разработкой документа, который бы предусматривал внесение в российские паспорта графы «национальность». Так идею о возвращении данной строки прокомментировало ведомство в ответ на запрос ТАСС.

«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы "национальность", в МВД России не разрабатывается», — ответили в МВД.

Ранее в июле председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов допустил, что в паспортах может снова появиться графа «национальность». По его словам, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

При этом первый заместитель руководителя думской фракции «Единой России», член совета Госдумы Андрей Исаев подчеркнул, что такая идея во фракции не обсуждалась.

15 июля премьер-министр Михаил Мишустин отменил ряд обязательных штампов в паспортах граждан России. Так, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.

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