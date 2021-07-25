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В Госдуме прокомментировали информацию о внесении новой графы в паспорта

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Фото: Ведяшкин Сергей / РИА Новости

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член совета Госдумы Андрей Исаев прокомментировал информацию о возможном внесении новой графы в российские паспорта. Его слова передает ТАСС.

«Идея во фракции не обсуждалась», — сообщил Исаев.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в эфире радиостанции «Говорит Москва» допустил, что в паспортах может появиться графа «национальность». По его словам, этот вопрос обсуждался неоднократно. Кроме того, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

15 июля российский премьер-министр Михаил Мишустин отменил ряд обязательных штампов в паспортах граждан России. Так, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.

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