В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях

В российских паспортах штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет будут ставить по желанию. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.

Некоторые штампы все же останутся обязательными

Речь идет об отметках о регистрации гражданина по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан. Ранее необязательными были лишь штампы о резус-факторе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Юристы объяснили опасность отмены обязательных штампов о браке

Такое послабление может сказаться на многочисленных сферах жизни, в том числе на сделках с недвижимостью, считают эксперты. По словам адвоката Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрия Шагина, при приобретении или продажи жилья покупатель рискует ни с чем. В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса второй супруг может оспорить и отменить сделку. В таком случае покупателю придется судиться с продавцом, чтобы вернуть деньги.

«Штамп о браке или о расторжении брака является одним из сигналов, что нужно согласие на сделку второго человека», — отметил Шагин.