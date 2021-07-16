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Правительство продлило срок подлежащих замене российских паспортов

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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
Правительство продлило срок российских паспортов, подлежащих замене, до 90 дней

Правительство продлило срок российских паспортов, которые подлежат замене при достижении 20 и 45 лет, до 90 дней. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно действующим правилам, когда россиянину исполняется 20 или 45 лет, ему нужно сразу же поменять документ, так как он автоматически перестает действовать. На время оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдают временное удостоверение личности. Уточняется, что с ним он не сможет, например, оформить кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

«Новое постановление избавит людей от таких неудобств», — подчеркнули в правительстве.

Также правительство в несколько раз сократило срок оформления российского паспорта. Так, с 1 июля 2022 года срок оформления документа будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания.

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