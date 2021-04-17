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Россиянам раскрыли критерии запрещенных в паспорте фото и отметок

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Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»

В МВД раскрыли критерии фотографий, которые не подходят для паспорта, а также записей, которые нельзя вносить в основной документ россиянина. Об этом сообщает ТАСС.

Снимки нельзя подвергать художественной обработке в редакторах для улучшения изображения. Кроме того, не следует использовать цветные линзы, фотографироваться в форменной и верхней одежде, а также в закрывающих подбородок шарфах.

«Несоответствие фотографий установленным требованиям служит основанием для отказа в приеме заявления о выдаче (замене) паспорта и документов», — объяснили в МВД. Также нельзя фотографироваться в головных уборах, исключение допускается только для тех, кому религиозные убеждения запрещают показываться с непокрытой головой.

Снимки на паспорт должны отображать все особенности лица, уточнили в ведомстве. Например, люди, которые постоянно носят очки, должны быть в них и на фото. Размер составляет 35 на 45 миллиметров, кадры должны быть актуальными и соответствовать возрасту заявителя, допустимы как цветные, так и черно-белые.

В МВД добавили, что в паспорте не допускаются любые отметки, в этом случае документ становится недействительным. К ним относятся отметки о пересечении государственной границы. Также нельзя вносить сведения о национальности. Официально можно добавить сведения о группе крови, резус-фактор, идентификационный номер налогоплательщика.

Ранее замглавы МВД России Александр Горовой предупредил нелегальных мигрантов о выдворении из России, потребовав от представителей стран СНГ контролировать ситуацию самостоятельно. В ответ президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов призвал власти объявить «широкомасштабную миграционную амнистию и легализовать их всех». Таким образом удастся вывести нелегалов из тени.

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