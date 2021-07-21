Юристы предупредили о проблемах из-за отмены обязательных штампов в паспорте

Юристы предупредили, что отмена обязательных штампов в российском паспорте о браке и детях может повлечь за собой трудности при сделках с недвижимостью, а также при оформлении наследства, сообщает РБК.

Старший юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Павел Маруев объяснил, что штампы в паспорте о браке и о рождении детей фиксировали юридические факты, поэтому дополнительные документы для их подтверждения не требовались.

Другой юрист Андрей Сергеев предположил, что нововведение может принести серьезные проблемы для регионов. Он отметил, что в Москве органы ЗАГСа и МФЦ функционируют эффективно. Однако в отдаленных населенных пунктах документацию могут вести на бумаге. Кроме того, Сергеев заявил о возможной опасности заключения двойных браков, в том числе вне пределов России.

Однако оба специалиста пришли к выводу, что для большинства юридических операций одного штампа в паспорте недостаточно. Обычно необходимо предоставить другие документы — свидетельство о рождении детей или о заключении брака.

«И при продаже недвижимости, и при оформлении наследства требовалась проверка гораздо более тщательная, чем просто ознакомление с отметками в паспорте», — привел пример Маруев.

В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях до 14 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.