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Мишустин отменил большинство обязательных штампов в паспорте

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Фото: Анастасия Кулагина / Коммерсантъ

Штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению, обязательными будут отметки о регистрации россиян по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан. Кроме того, по желанию будут ставиться отметки о группе крови, резус-факторе и об идентификационном номере налогоплательщика.

«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака (...) о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста) (...) о ранее выданных паспортах (...) о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ», — говорится в постановлении.

Ранее власти в несколько раз сократили срок оформления российского паспорта. Согласно новому постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, документ будет оформляться не более пяти рабочих дней. При этом не имеет значения, подал человек заявление по месту жительства или по месту пребывания.

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