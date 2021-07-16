Россияне бросились скупать жилье в одной стране Европы ради паспортов

Россияне выстраиваются в очередь за паспортами Черногории, говорится в материалах агентства «Алексей Швырков. Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру». Пик спроса на черногорское гражданство придется на конец 2021 года, предполагают эксперты.

По их данным, россияне бросились покупать недвижимость в Черногории в начале 2021-го. По итогам первого полугодия спрос на жилье в этой европейской стране вырос на 36 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

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Устойчивая динамика роста числа соответствующих обращений отмечалась на протяжении шести месяцев подряд, начиная с декабря 2020-го. При этом, по словам специалистов, спрос на недвижимость в Черногории имеет ярко выраженную сезонность. «Высоким сезоном на юге страны можно назвать период с июня по сентябрь, на севере страны высокий сезон — это декабрь-январь, когда растет спрос на недвижимость в горнолыжных локациях», — поясняют эксперты.

Как правило, россияне приезжают в Черногорию на отдых и заодно присматривают себе недвижимость. «С инвестиционной программой срок немного сбился, с конца сентября будет бум на паспорта, потому что те, кто думал, выбирал, анализировал и решал, больше не имеют времени. Программа точно закроется 31 декабря 2021 года», — заключают риелторы.

Получить гражданство Черногории можно за инвестиции в один из одобренных проектов недвижимости (от 250 тысяч евро на севере страны или от 450 тысяч на побережье) и взнос в размере 100 тысяч в государственный фонд.

Ранее, в июне, министр экономического развития Черногории Яков Милатович назвал россиян крупнейшими владельцами недвижимости в республике. По его словам, в 2020-м россияне стали еще активнее покупать жилье в стране, несмотря на пандемию COVID-19.