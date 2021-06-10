Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране

В минувшем мае российский спрос на покупку жилья в Черногории вырос более чем на 60 процентов по сравнению с показателями за тот же месяц 2020-го. За месяц интерес с приобретению объектов в этой европейской стране увеличился на 11 процентов, рассказал «Ленте.ру» эксперт по рынку недвижимости Черногории Алексей Швырков.

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По его словам, в целом российский спрос на черногорскую недвижимость в период с января по май 2021-го оказался на 47 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалист полагает, что россияне бросились скупать жилье в стране по ряду причин. Во-первых, это транспортная доступность — до Черногории можно долететь за пару часов. «Во-вторых, между россиянами и черногорцами нет никаких барьеров. Наши соотечественники разговаривают по-русски, и местные их прекрасно понимают», — указал Швырков.

Кроме того, отметил эксперт, Черногория на правительственном уровне ориентирована на сотрудничество с Россией. «Еще одной, но, возможно, основной причиной является то, что Черногория предлагает очень доступную инвестиционную программу для получения паспорта этой страны», — заключил специалист.

Ранее в июне министр экономического развития Черногории Яков Милатович назвал россиян крупнейшими владельцами недвижимости в республике. По его словам, в 2020-м россияне стали еще активнее покупать жилье в стране, несмотря на пандемию COVID-19.

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