Россиян назвали крупнейшими владельцами недвижимости в Черногории

Граждане России — крупнейшие владельцы недвижимости в Черногории. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр экономического развития республики Яков Милатович. По его словам, в 2020-м россияне стали еще активнее покупать жилье в стране, несмотря на пандемию COVID-19.

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Как сообщил Милатович, в прошлом году объем прямых инвестиций из России оказался бó‎льшим, чем раньше. Он назвал сумму — 100 миллионов долларов (7,2 миллиарда рублей). Министр связал увеличение вложений, в том числе, с ростом числа покупок черногорской недвижимости. «Граждане России — крупнейшие собственники недвижимости в Черногории, — подчеркнул чиновник. — Они выбирают нашу страну из-за культурного сходства, географического положения, ведь всего два часа на самолете из Москвы».

Кроме того, россиянам нравится средиземноморский климат и «многое другое, что объединяет наши страны», заявил Милатович. Он отметил, что в определенные исторические моменты Россия поддерживала Черногорию в борьбе против «некоторых крупных иностранных держав».

Ранее Милатович заявил, что российские туристы могут посещать Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию. Также им не требуется виза. Чиновник подчеркнул, что в Черногории надеются на восстановление авиасообщения с Россией в самое ближайшее время.

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