В Совфеде оценили желание Черногории восстановить отношения с Россией

Если предложение Черногории имеет под собой реальную основу, то Россия его поддержит. Так заместитель председателя комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Ленте.ру» заявление председателя парламентского комитета Черногории по безопасности и обороне Милана Кнежевича о желании восстановить отношения между странами.

Российский политик назвал это заявление «в общем-то позитивным». Однако он обратил внимание на тот факт, что ранее «Черногория неожиданно для нас присоединилась к первым санкциям против Российской Федерации еще даже не будучи членом Евросоюза». Джабаров отметил, что его это смущает, поэтому ему сложно реагировать на заявление Княжевича.

«Я думаю, что в такое время, когда бушует ковид, снижаются темпы экономического развития, объемы торговли такие шаги всегда могут оказать позитивное влияние на развитие двухсторонних отношений и экономик обеих стран. В общем-то мы не за конфронтацию, а за налаживание отношений. Если это предложение имеет под собой реальную основу, то я думаю, Россия поддержит подобное предложение», — сообщил Джабаров.

Отношения между Москвой и Подгорицей ухудшились после присоединения Черногории к европейским санкциям против российской стороны в 2014 году. В 2015-м черногорские власти усилили режим ограничений против России. В ответ Москва распространила на страну продовольственное эмбарго.