Ллидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой. Такое мнение он выразил РИА Новости.

«Неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации», — заявил он, добавив, что такой ошибочный шаг привел ко многим экономическим потерям для Черногории.

«Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России», — заключил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду, что Черногория после парламентских выборов сменит стратегический курс, отказавшись от антироссийской ориентации. Он указал на коррупцию и связи с криминалом прежних властей Черногории, а также отметил, что Мило Джуканович расплачивался за «европейскую крышу» пронатовской и антироссийской ориентацией.

Парламентские выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. Он отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах.