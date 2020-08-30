Оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима» после выборов в Черногории

В Черногории оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима» после оглашения предварительных данных парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича.

Его заявление транслировалось в воскресенье национальным телевидением. «Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал», — заявил он.

Согласно предварительным данным экзитполов (обработано 52 процента бюллетеней) правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набрала 34,4 процента. Оппозиционная коалиция Кривокапича — 33,4 процента, еще одна оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» заполучила 12,5 процента избирателей. Уточняется, что в случае объединения оппозиция сможет набрать около 46 процентов.

Парламентские выборы в Черногории прошли в воскресенье, 30 августа 2020 года. В этот же день состоялись местные выборы в пяти муниципалитетах: в Будве, Которе, Тивате, Андриевице и Гусинье.