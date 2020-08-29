Закрытые границы Черногории объяснили протестами из-за церкви

Власти Черногории не открывали границы страны гражданам соседних стран не из-за ситуации с коронавирусом, а в связи с протестами в защиту Сербской православной церкви (СПЦ). Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политологии Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.

Он считает, что в Подгорице опасались впускать граждан Сербии и Боснии и Герцеговины. Власти полагали, что те могли участвовать в протестных шествиях верующих в защиту СПЦ и таким образом «организационно и психологически помогать» местным сербам, указывает эксперт.

По его словам, происходящее связано с политической ситуацией в стране: 30 августа в Черногории пройдут парламентские выборы. В этой связи власти пытались защитить свое положение и не дать разрастись протестам, но в то же время из-за недовольства последствиями карантина сейчас активно делают послабления для туристов, отмечает Пророкович. «Треть черногорской экономики связана с туризмом, годовой доход от которого достигает 1,2 миллиарда евро. В этом году до настоящего момента они не заработали почти ничего», — пояснил эксперт.

Акции в поддержку СПЦ и против политики правящей Демократической партии социалистов (ДПС) до сих пор проходят практически ежедневно. Из-за них в стране даже возбудили несколько уголовных дел в связи с нарушением запрета на массовые собрания из-за пандемии.

Черногория закрыла границы для иностранцев из-за пандемии COVID-19 в середине марта. Позднее страна создала списки опасных и безопасных с эпидемиологической точки зрения стран, но много раз меняла свои критерии. Сербам для въезда, в частности, необходим свежий и отрицательный тест на коронавирус.

В июне Сербия призвала Россию помочь с защитой СПЦ, существование которой в регионе находится под угрозой.

В декабре 2019-го в Черногории приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Это вызвало сильную общественную реакцию и протесты, поскольку в соответствии с законом у СПЦ могут изымать имущество. Черногорская оппозиция, сформировавшая к парламентским выборам 30 августа коалицию вокруг движения «Демократический фронт», желает отозвать этот закон.

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