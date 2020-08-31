Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции

Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение президента, которое транслировало в ночь на понедельник национальное телевидение.

Он не признал поражение правящей Демократической партии социалистов «Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович» и заявил, что необходимо дождаться официальных результатов выборов.

«Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат. Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов», — сказал Джуканович.

Ранее оппозиция в Черногории объявила о «падении 30-летнего режима» после оглашения предварительных данных парламентских выборов. Сторонники оппозиции вышли группами на улицы нескольких городов. Они пели песни и держали в руках исторические черногорские флаги.

По результатам обработки 52 процентов бюллетеней, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набрала 34,4 процента. Оппозиционная коалиция Кривокапича — 33,4 процента, еще одна оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» заполучила 12,5 процента избирателей. Уточняется, что в случае объединения оппозиция сможет набрать около 46 процентов.