BMW въехал в празднующих победу оппозиционеров в Черногории

BMW въехал в празднующих победу после парламентских выборов в Черногории оппозиционеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что есть пострадавшие.

«Несколько человек пострадали на кольце в Никшиче, после того как водитель BMW въехал в группу, которая отмечала победу оппозиции. Из управления полиции сообщили, что пострадали несколько человек, причем один мужчина — тяжело», — отмечается в сообщении.

Сторонники оппозиционной коалиции «За будущую Черногорию» вышли группами на улицы нескольких городов. Они пели песни и держали в руках исторические черногорские флаги.

Ранее в Черногории оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима» после оглашения предварительных данных парламентских выборов.

Согласно предварительным данным экзитполов (обработано 52 процента бюллетеней) правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набрала 34,4 процента. Оппозиционная коалиция Кривокапича — 33,4 процента, еще одна оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» заполучила 12,5 процента избирателей. В случае объединения оппозиция сможет набрать около 46 процентов.