В России понадеялись на смену антироссийской ориентации Черногории после выборов

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду, что Черногория после парламентских выборов сменит стратегический курс, отказавшись от антироссийской ориентации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Правившая в течение трех десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось», — пояснил сенатор.

Косачев указал на коррупцию и связи с криминалом прежних властей Черногории, а также отметил, что Мило Джуканович расплачивался на «европейскую крышу» пронатовской и антироссийской ориентацией. Сенатор предположил, что теперь удастся увидеть другую Черногорию, веками связанную с Россией и Сербией общими интересами и симпатиями. «В добрый путь, Черногория!», — заключил Константин Косачев.

Ранее оппозиция в Черногории объявила о «падении 30-летнего режима» после оглашения предварительных данных парламентских выборов. По результатам обработки 52 процентов бюллетеней, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набрала 34,4 процента. Оппозиционная коалиция Кривокапича — 33,4 процента, еще одна оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» заполучила 12,5 процента избирателей. В случае объединения оппозиция сможет набрать около 46 процентов. Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах.