В России предложили ставить штамп в паспорта педофилов

В преддверии Дня защиты детей президент России Владимир Путин в Сочи провел очную встречу с Уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад, по итогам которого предложила ставить штамп в паспорта педофилов. Об этом сообщают «Известия».

В документе отмечается, что в 2020 году было совершено более 15 тысяч сексуальных преступлений против несовершеннолетних, что на 7,2 процента выше, чем в предыдущем и на 79 процентов — чем в 2012. Из них 47 процентов произошли в отношении детей до 14 лет, а в 21 проценте случаев закон преступили члены семьи ребенка.

В связи с этим аппарат омбудсмена выступил за создание «реестра педофилов» и предложил дополнить пункт 5 Постановления правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина РФ...» строкой о внесении в паспорт педофилов, находящихся под административным надзором, специального штампа.

Кроме того, Кузнецова в очередной раз призвала ускорить принятие законопроекта, предусматривающего пожизненное заключение для тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Член Общественной палаты Наталья Агре подчеркнула, что крайне важно внедрить осознание личной ответственности для каждого гражданина, чтобы исключить замалчивание физического и морального насилия над детьми в семьях.

Ранее первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил, что проект об отмене моратория на смертную казнь для педофилов подготовят в Госдуме. По его словам, идея отменить мораторий получает все большую поддержку в обществе, однако не находит должного отклика в ГД и рядах элиты, поскольку означает выход из Совета Европы.