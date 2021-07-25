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В российские паспорта задумали внести новую графу

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Государственной думе задумали внести в российские паспорта графу «национальность». Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, передает URA.ru.

По словам политика, в комитете неоднократно обсуждали вопрос о новой графе в паспорте. Он отметил, что несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

«Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», — отметил Гильмутдинов.

По информации издания, ранее с предложением о возвращении «национальности» в паспорта россиян выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркивал, что эта графа должна заполняться исключительно на добровольной основе.

15 июля российский премьер-министр Михаил Мишустин отменил ряд обязательных штампов в паспортах граждан России. Так, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.

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