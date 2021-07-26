Эксперты оценили предложение ввести в паспорта графу «национальность»

Депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Валерий Рашкин и политолог Глеб Павловский посчитали инициативу о введении графы «национальность» в паспортах популизмом в преддверии думских выборов. Об этом они сказали в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». Павловский в своей оценке также заметил, что подобное разделение может стать почвой для конфликтов между представителями разных народов.

Соответствующее предложение ранее выдвинул председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Об этом он сообщил радио «Говорит Москва». По словам Гильмутдинова, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

Вопрос национальной идентичности

Как отметил Рашкин, фракция КПРФ уже несколько раз вносила предложение о введении графы «национальность», однако его каждый раз отклоняла партия власти, и только теперь эта идея стала привлекательной.

«Мы дрались за эту строчку, убеждали, ссылались на соцопрос, который показывал, что почти 100 процентов граждан нерусской национальности хотели бы такую графу в свой паспорт. Того же требовало более 60 процентов русских. Мы вносили этот законопроект три или четыре раза, но его всегда отклоняла партия власти. А теперь, понимая, что эта строчка вполне привлекательна, "Единая Россия" решила вбросить популистскую идею перед выборами, чтобы хоть как-то поднять свой крайне низкий рейтинг», — считает депутат.

По словам политика, фракция предлагала два варианта нововведения: обязательной графы «национальность» и отметки по желанию. Оба предложения были отклонены. Теперь же партия большинства, по мнению Рашкина, стремится создать себе позитивный имидж, но, скорее всего, уже после выборов предложение снова будет отклонено.

Материалы по теме «Все превращается в ГУЛАГ» Зачем в России задумали использовать труд заключенных и чем это может обернуться? Новые решения. Партия «Новые люди» подала документы в ЦИК

«Когда президент Владимир Путин внес предложение о том, чтобы все мы звались россиянами, в нашем комитете начались бурные обсуждения, — вспомнил Рашкин. — Даже представители "Единой России" нерусской национальности выступали категорически против».

Депутат заключил, что для многих граждан России крайне важным остается вопрос национальной идентичности, тем не менее, их пожелания вряд ли будут услышаны.

«Конфликт на ровном месте»

По мнению политолога Глеба Павловского, ввод графы «национальность» может стать катализатором для конфликтов между людьми разной этнической принадлежности.

«В этой строчке нет большого смысла, поскольку речь идет об идентичности, которая в современном мире бывает очень разной, и не всегда она этническая. Чаще всего не этническая. Поэтому фиксировать какую-то идентичность значит провоцировать человека. Это порождение конфликта на ровном месте, поскольку, ссылаясь на эту фиксацию многие начнут чего-то ждать или требовать, например, большей власти в ущерб другому. Это довольно нелепо и опасно», — заключил Павловский.

В июле 2020 года депутат Госдумы Виталий Милонов уже обращался к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением вернуть в паспорт отметку о национальности. В 2015 году в Госдуму также вносился проект закона, позволяющий гражданам России указывать в паспорте свою национальность. Автором инициативы выступила член Совета Федерации Жанна Иванова. В 2014 году ту же попытку предприняли депутаты Госдумы от КПРФ. Помимо национальности, в удостоверении личности могли появиться отметки о вероисповедании и группе крови.