В Госдуме предложили вернуть графу «национальность» в паспорта

В Государственной думе предложили внести в российские паспорта графу «национальность». Об этом радио «Говорит Москва» рассказал председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности. «Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», — отметил депутат.

Гильмутдинов добавил, что в комитете неоднократно обсуждали вопрос о возвращении графы «национальность» в паспорт.

Позднее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член совета Госдумы Андрей Исаев прокомментировал информацию о возможном внесении новой графы в российские паспорта. Он заявил, что во фракции эта идея не обсуждалась.

Прошлые попытки

В июле 2020 года депутат Госдумы Виталий Милонов уже обращался к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением вернуть в паспорт отметку о национальности. «В нашей стране "национальный вопрос" долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Пресловутый "пятый пункт" и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан», — аргументирует политик. По его мнению, указание национальности в паспорте должно быть добровольным. Отставной генерал ФСБ Александр Михайлов оценил идею Милонова, заявив, что не видит смысла в этом нововведении, так как последствий от него не будет, но и надобности в преобразованиях не имеется. «Я считаю, что это очередная придумка депутата Милонова… Что принципиально изменится от того, что в паспорте будут писать национальность?» — сказал генерал.

В 2015 году в Госдуму также вносился проект закона, позволяющий гражданам России указывать в паспорте свою национальность. Автором инициативы выступила член Совета Федерации Жанна Иванова. «Национальная принадлежность гражданина Российской Федерации не только воспринимается в качестве одной из важнейших ценностных категорий для отдельной личности, но и выступает гарантом сохранения самобытности каждой национальной (этнической) общности многонационального народа Российской Федерации», — подчеркивалось в сопроводительном документе законопроекта.

В 2014 году Депутаты Госдумы от КПРФ планировали внести предложение о внесении в паспорт гражданина сразу нескольких новых граф. В частности, помимо национальности, в удостоверении личности могли появиться отметки о вероисповедании и группе крови.

Зарубежный опыт

С 2015 года в Литве заработали поправки к закону о паспорте, которые позволяют вписывать туда национальность гражданина. Заполняется эта графа исключительно по желанию владельца паспорта, при этом желающим нужно писать специальное заявление. В Белоруссии и Казахстане также разрешено указание национальности владельца паспорта.

На Украине до 2014 года национальность указывалась в свидетельстве о рождении, в паспорте такая графа не предусмотрена. Таким образом лицо не имеет никакой возможности декларировать свою национальность даже по желанию.

Графа раздора

Отметка о национальности, так называемая «пятая графа» была убрана из паспорта гражданина Российской Федерации в 1992 году. В Советском Союзе указание национальности в паспорте и других удостоверяющих личность документах носило обязательный характер.

Национальность гражданина записывалась в эту графу на основании национальности родителей (или одного из них). Обладатели «проблемной» национальности (евреи, немцы, крымские татары) подвергались постоянному негласному притеснению, например, при поступлении в вузы или приеме на работу.