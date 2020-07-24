Генерал ФСБ оценил идею о возвращении в паспорт графы о национальности

Отставной генерал ФСБ Александр Михайлов оценил идею вернуть в паспорт графу о национальности. Свое мнение он высказал РИА Новости, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Виталия Милонова.

По словам Михайлова, потребуется провести паспортную реформу для возвращения отметки о национальности в основной документ граждан России. Он не видит смысла в этом нововведении, так как последствий от него не будет, но и надобности в преобразованиях не имеется.

«Я считаю, что это очередная придумка депутата Милонова… Что принципиально изменится от того, что в паспорте будут писать национальность?» — сказал генерал.

24 июля стало известно об обращении депутата Госдумы Виталия Милонова к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением вернуть в паспорт отметку о национальности. «В нашей стране "национальный вопрос" долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Пресловутый "пятый пункт" и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан», — аргументирует политик.

По его мнению, указание национальности в паспорте должно быть добровольным. Такое нововведение станет свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками.

Отметка о национальности или «пятая графа» была убрана из паспорта гражданина Российской Федерации в 1992 году.