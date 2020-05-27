Милонов назвал первый гей-мультфильм Pixar методичкой однополой любви

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился впечатлениями от мультфильма «Выход», ставшего первой картиной о геях, снятой популярной студией Pixar. Слова Милонова в среду, 27 мая, передает «Москва 24».

«Это детский мультфильм, некая методичка, которая рассказывает детям об особенностях однополой любви. Вернее, не об особенностях, а о том, что это нормально, это хорошо. При этом добрые волшебники помогают однополым мальчикам жить друг с другом. Вот такое содержание фильма, без всяких рейтингов», — рассказал Милонов.

По мнению депутата, «Выход» будет вызывать «у обычных российских семей» отвращение. Впрочем, как подчеркнул Милонов, мультфильму пока не присвоен возрастной рейтинг. «Если он и будет где-то в России, то, безусловно, для этого контента нужно будет поставить маркировку 18+», — призвал он.

«Выход» появился на стриминговом сервисе Disney+ 22 мая. Он снят студией Pixar, выпустившей такие франшизы, как «История игрушек» и «Тачки», и стал первым в истории студии мультфильмом с геем в качестве главного героя, а также сценой поцелуя гей-пары. Pixar принадлежит медиаконгломерату The Walt Disney Company

Сюжет «Выхода» вращается вокруг молодого гея Грега, который скрывает от родителей свою сексуальную ориентацию и собирается переехать со своим бойфрендом Мануэлем в большой город. Родители Грега неожиданно навещают его перед отъездом. В это время главный герой и его собака Джим меняются телами. Пес Грега помогает ему утаить свою ориентацию от родителей, однако внимательная мама персонажа все равно все узнает.

В феврале сообщалось, что из русской версии нового мультфильма Pixar и Disney «Вперед» вырезали упоминание циклопа-лесбиянки по имени Спектр.

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