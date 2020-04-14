В Disney нашли оригинальный способ избавиться от женских ягодиц в старых фильмах

Видео: Twitter

Платформа Disney+ подвергла цензуре фильм «Всплеск» 1984 года, прикрыв голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил при помощи спецэффектов. Оригинальный способ избавиться от женских обнаженных частей тела в старых фильмах заметила в Twitter блогерша Аллисон Преглер.

«Disney+ не хотели, чтобы на их платформе были задницы, поэтому они переделали "Всплеск" с использованием технологии цифрового меха», — написала она.

В комментариях пользователи отметили, что искусственные волосы выглядят крайне неестественно.

В фильме «Всплеск» Рона Ховарда также сыграл Том Хэнкс. В ленте рассказывается любовная история человека и русалки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!