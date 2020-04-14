В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание вспышки коронавируса

В корейском сериале 2018 года «Териус у меня за спиной» (My Secret Terrius), выходившем на платформе Netflix, нашли предсказание вспышки коронавируса. Описание вируса оказалось наиболее точным из всего ранее найденного в кино и сериалах, пишет The Independent.

Коронавирус упоминается в десятом эпизоде первого сезона сериала, уточняется, что его инкубационный период — от двух дней до двух недель, что вирус поражает дыхательную систему и что на сегодняшний день от него нет лекарства или вакцины.

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В сериале вирус сравнивают с SARS, персонажи утверждают, что его появление — заговор с целью «биохимической террористической атаки», что его искусственно модифицировали, чтобы сделать более заразным. Инфицирование происходит за пять минут при контакте с зараженным, а смертность достигает 90 процентов. Борясь с распространением вируса, детей в сериале учат правильно мыть руки.

13 апреля писатель Стивен Кинг выразил сожаление, что люди чувствуют себя героями одного из его романов.

В марте фильм «Заражение» (Contagion) почти десятилетней давности за несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания о коронавирусе.

В январе предсказание о поражающем США вирусе из Азии нашли в «Симпсонах».

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