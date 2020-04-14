В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание вспышки коронавируса

В корейском сериале 2018 года «Териус у меня за спиной» (My Secret Terrius), выходившем на платформе Netflix, нашли предсказание вспышки коронавируса. Описание вируса оказалось наиболее точным из всего ранее найденного в кино и сериалах, пишет The Independent.
Коронавирус упоминается в десятом эпизоде первого сезона сериала, уточняется, что его инкубационный период — от двух дней до двух недель, что вирус поражает дыхательную систему и что на сегодняшний день от него нет лекарства или вакцины.
В сериале вирус сравнивают с SARS, персонажи утверждают, что его появление — заговор с целью «биохимической террористической атаки», что его искусственно модифицировали, чтобы сделать более заразным. Инфицирование происходит за пять минут при контакте с зараженным, а смертность достигает 90 процентов. Борясь с распространением вируса, детей в сериале учат правильно мыть руки.
13 апреля писатель Стивен Кинг выразил сожаление, что люди чувствуют себя героями одного из его романов.
В марте фильм «Заражение» (Contagion) почти десятилетней давности за несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания о коронавирусе.
В январе предсказание о поражающем США вирусе из Азии нашли в «Симпсонах».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения