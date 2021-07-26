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Закон о запрете на продажу животных в зоомагазинах внесли в Госдуму

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Фото: Unsplash

Закон о запрете на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает ТАСС.

Инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Он предлагает внести соответствующие поправки в федеральный закон об ответственном обращении в животными, принятый и одобренный российскими властями в 2018 году.

По словам депутата, механизм запрета будет заключаться в установлении определенных требований к местам продажи животных. Такая мера, считает Бурматов, фактически будет означать запрет торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Ранее глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды отмечал, что сейчас звери в магазинах и на рынках содержатся в тесных клетках без необходимого питания, им не оказывается надлежащий уход.

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