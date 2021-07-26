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В МВД объяснили решение России отказаться от разрешений на временное проживание

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранным гражданам вызвано тем, что данный институт является неэффективным. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

В ведомстве пояснили, что зачастую мигранты получают их для легализации трудовой деятельности на территории страны. Также в МВД отметили, что данное разрешение является излишней бюрократической процедурой для иностранцев, которые планируют получить полноценное гражданство России.

О соответствующем законопроекте стало известно 9 июля. Вместо разрешений на временное проживание МВД предлагает сделать три миграционных режима пребывания в России. Среди них — режим краткосрочного пребывания — не более 90 дней в течение года, режим долгосрочного пребывания — более 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание и режим постоянного проживания, который будет действовать бессрочно.

Ранее сообщалось, что мигранты, пребывающие на территории России, будут обязаны получать единый документ с электронным носителем, который будет служить удостоверением личности внутри страны. Документ будет действителен десять лет, затем его необходимо будет заменить. Кроме того, заменить его будет необходимо в случае смены фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола при утрате гражданства.

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