В Госдуме объяснили важность отказа России от разрешения на временное проживание

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Иванов оценил разработанный МВД России законопроект об отмене разрешений на временное проживание в стране. В интервью «Ленте.ру» политик заявил, что изменения снизят риск, «что в нашу страну приедет человек с нехорошими намерениями».

«Разумное решение в духе общемировой практики. Изменения создадут условия, при которых иностранцам будет сложнее уходить "в тень". В частности, благодаря ведению реестра недобросовестных приглашающих и легальной возможности менять цель пребывания без выезда за пределы России. Это повысит мобильность и открытость иностранцев внутри страны», — отметил Иванов.

По его словам, этот законопроект важен, поскольку миграционный поток в Россию извне будет только расти/

«Это произойдет в следствие въездного туризма, в том числе медицинского, где иностранцы могут поставить себе российскую прививку от коронавируса, и из-за дефицита рабочих рук на важнейших инфраструктурных проектах, в частности на расширении БАМа. При этом всегда надо помнить о не всегда дружелюбной по отношению к России внешней политики ряда государств. Изменения снизят риск, что в нашу страну приедет человек с нехорошими намерениями», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что мигранты, пребывающие на территории России, будут обязаны получать единый документ с электронным носителем, который будет служить удостоверением личности внутри страны. Документ будет действителен десять лет, затем его необходимо будет заменить. Кроме того, заменить его будет необходимо в случае смены фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола при утрате гражданства.