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Профсоюз мигрантов оценил отмену разрешений на временное проживание в России

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Попытка улучшить российское миграционное законодательство не должна сказаться на удобстве иностранцев. Некоторые нововведения, предложенные МВД, вызывают сомнения. Так отмену разрешений на временное проживание в России оценил председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов, передает РБК.

По его словам, некоторые новации профсоюз приветствует. Например, что без выезда за пределы страны мигранты смогут поменять цель въезда.

«Раньше люди приезжали, ставили цель въезда "частная", потом в течение 90 суток передумывали, находили работу, хотели оформить патент, но им отказывали из-за несоответствия цели въезда», — уточнил Каримов.

Ранее МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание в стране. Ведомство выступило с инициативой сделать три миграционных режима пребывания в России. Среди них — режим краткосрочного пребывания — не больше 90 дней в течение года, режим долгосрочного пребывания — свыше 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание, и режим постоянного проживания, действующий бессрочно.

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