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В МВД прокомментировали сообщения о штрафах с камер за выключенные фары

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

МВД России прокомментировало сообщения, согласно которым автомобили с выключенными фарами на дорогах будут выявлять с помощью дорожных камер. Ответ ведомства передает РИА Новости.

Как пояснили в МВД, на данный момент полицейские не штрафуют водителей на основании материалов, получаемых с использованием дорожных камер, по статье 12.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно ей, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки положен штраф в размере 500 рублей.

Ранее о том, что камеры в автоматическом режиме будут фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света, сообщило издание Autonews.ru. Отмечалось, что нововведение будет внедрено в 12 регионах России осенью этого года.

Предыстория: Камеры начнут штрафовать россиян за выключенные фары в 12 регионах
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