Камеры начнут штрафовать россиян за выключенные фары в 12 регионах

Российских автомобилистов начнут штрафовать по дорожным камерам за еще одно нарушение. Об этом сообщает Autonews.ru.

С осени 2021 года камеры в автоматическом режиме будут фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света. Отмечается, что нововведение будет внедрено в 12 регионах России, среди которых Москва, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Кабардино-Балкария, и Волгоградская область.

Штраф за нарушение статьи 12.20 КоАП («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки») составляет 500 рублей.

За что уже штрафуют

Помимо превышения скоростного режима и иных очевидных правонарушений, водителям в Москве, Татарстане и Тамбове начали присылать «письма счастья» за непристегнутый ремень безопасности. При этом камеры научили распознавать нарушение не только водителя, но и сидящего на переднем сиденье пассажира. Штраф за это также составляет 500 рублей.

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Кроме того, в 2020 году велись разговоры о фотофиксации камерами водителей, разговаривающими за рулем по телефону без вспомогательных устройств, например, гарнитур hands-free. Тогда начальник ГИБДД Михаил Черников уточнил, что система будет делать десять фотографий высокого качества именно с целью предотвращения ошибок.

Следующие изменения

Ранее в России захотели отменить часть штрафов с видеокамер. Правительство поддержало законопроект, который предполагает введение новых требований к специальным техническим средствам (СТС), имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, используемым для автоматической фиксации административных правонарушений на дорогах. Пояснялось, что сегодня в стране действует сразу несколько национальных стандартов, регламентирующих работу средств видеофиксации: ГОСТ № Р 57144-2016 и ГОСТ №Р 57145-2016. Однако пока выполнять их владельцам камер необязательно. В случае принятия поправок показания с установленных на дорогах не по ГОСТам камер не будут иметь юридической силы.

В июле в Госдуме также заинтересовались возможностью обязать владельцев самокатов, моноколес и сигвеев регистрироваться на сайте Госавтоинспекции (ГИБДД). После внесения данных владельцы таких транспортных средств получали бы специальный QR-код или нечто иное, что могли бы идентифицировать дорожные камеры. Такое предложение поступило после ряда резонансных случаев, когда самокатчики на большой скорости сбивали людей и скрывались.

Скрытая «угроза»

В мае стало известно о запланированных скрытых проверках водителей на дорогах. Сотрудники ГИБДД на гражданском автомобиле без опознавательных знаков станут снимать нарушения на камеру и отправлять видео ближайшему экипажу ДПС, который затем задержит водителя и оформит протокол.

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Инспекторы дорожно-патрульной службы (ДПС) осуществляют скрытый контроль водителей для того, чтобы выявить «мажоров» и «неадекватов» на дороге. Эти люди ведут себя агрессивно и играют в «шашечки», объяснил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

Эффективность камер

За январь-ноябрь 2020 года российских водителей оштрафовали за нарушения ПДД 157,6 миллиона раз, что на 21,4 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 90 процентов нарушителей, 137,4 миллиона, отловили с помощью дорожных камер. Это новый рекорд: в 2019 году по данным с комплексов фото- и видеофиксации было составлено 115,2 миллиона протоколов.

Рост количества штрафов объяснили увеличением числа камер на дорогах. Владельцы комплексов, утверждают эксперты, имеют с них хороший доход, который в среднем составляет 30–50 процента от собранной суммы. В пример приводится предприниматель из Воронежской области, который получает 260 рублей с каждого штрафа.