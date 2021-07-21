Разработчики рассказали о работе системы розыска автомобилей «Паутина» в России

Система розыска автомобилей «Паутина» позволит инспекторам ГИБДД получать информацию с камер не только при фиксации нарушения ПДД. Теперь полицейские по всей России смогут отслеживать конкретные номера, за счет чего легко будет вычислить, например, угнанные машины. Об этом рассказали эксперты Autonews.

По словам специалиста в области фотовидеофиксации Григория Шухмана, система обеспечит прямой доступ к базам фиксации проездов всех автомобилей во всех российских регионах, которые подключены к «Паутине». «То есть больше не надо отправлять запросы из одного региона в другой: при наличии прав доступа можно проверить нужный автомобиль в любом регионе, где есть "Паутина"», — уточнил эксперт.

В свою очередь, специалист по разработке дорожных камер Сергей Кусов отметил, что система может использовать совершенно любые камеры для сбора и анализа данных. «"Стрелки", "Кордоны", "Автоураганы" — получается, что система "Паутина" глобально объединяет все камеры, и неважно, какие они и кому принадлежат — ЦОДД, ГИБДД, АМПП. Все идет в единую базу с мощными серверами», — сказал Кусов.

Он добавил, что система позволит проверять даже припаркованные машины, что очень важно при розыске. По его утверждению, именно в первые дни пропавший автомобиль находится в активной фазе розыска, а также занимает в системе приоритетные позиции.

«Угнанные автомобили часто пытаются перевезти в Казахстан, немного реже — в Беларусь. Если быстро среагировать, то можно отследить направление, в котором движется машина, и вовремя пресечь переход границы», — уточнил специалист.

Кроме того, с помощью системы можно будет выявить номера с действительными сериями, которые просто еще не выходили в обращение. Доступ к этим данным мошенники получают, используя свои связи в ГИБДД, рассказал Кусов.

Министерство внутренних дел планирует внедрить систему розыска автомобилей «Паутина» по всей России до конца 2021 года. Известно, что «Паутина» уже функционирует в Центральном федеральном округе страны.