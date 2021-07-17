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МВД внедрит систему розыска автомобилей «Паутина» по всей России до конца года

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
МВД внедрит систему розыска угнанных и скрывшихся с места ДТП авто «Паутина» до конца года

Министерство внутренних дел планирует внедрить систему розыска автомобилей «Паутина» по всей России до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Согласно заявлению ведомства, внедрение специального программного обеспечения направлено на предупреждение и раскрытие различных преступлений, в том числе поиск угнанных машин. Новая система также позволяет находить транспортные средства участников ДТП, которые скрылись с места происшествия. Отмечается, что «Паутина» уже функционирует в Центральном федеральном округе страны.

Ранее Министерство внутренних дел предложило отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что инициатива МВД уже направлена на рассмотрение российскому правительству. «Мониторинг доступности для населения услуг по техническому осмотру (ТО) показал неготовность действующей системы ТО к реализации новых положений законодательства в данной сфере», — заявил он.

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