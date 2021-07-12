Российских водителей начали штрафовать за непристегнутые ремни. Об этом сообщает Autonews.

Соответствующие постановления со штрафами за непристегнутый ремень безопасности приходят жителям Москвы, Татарстана и Тамбова. Уточняется, что дорожные камеры распознают отсутствие ремня как у водителя, так и у пассажира.

«Информацию об этом подтвердили в местном ГБУ "Безопасность дорожного движения". Разработчики не исключают, что вскоре практика распространится и на другие регионы», — уточняет Autonews.

По словам создателей комплексов видеофиксации из компании «Технологии распознавания», на территории Республики Татарстан с 1 июля по такой системе начали работать две камеры: одна на трассе М-7 на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург. Количество таких систем видеофиксации будет только расти.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 77 процентов российских водителей пристегиваются за рулем. По данным социологического исследования, на переднем пассажирском сиденье также пристегивается большинство (70 процентов), а вот на заднем сиденье застегивают ремень безопасности только 24 процента пассажиров.

