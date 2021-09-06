Водителей предупредили о новом автоматическом штрафе

Адвокат предупредил об автоматическом штрафе за езду без ходовых огней и ближнего света

Штрафы за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически. Об этом российских водителей предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, пишет «Прайм».

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Он объяснил, что за езду с выключенными фарами инспектор ДПС может как выписать штраф, так и обойтись предупреждением. Однако фиксация нарушения камерой влечет только наложение штрафа в размере 500 рублей, при этом оплатить его можно будет с 50-процентной скидкой.

Миронов отметил, что для выявления нарушений не потребуется установка новых камер фиксации, достаточно будет настроить уже установленные. При этом, поскольку каждый субъект самостоятельно вносит изменения в законодательство, «вполне возможно, что проезд под камерой без включенного света фар в Туле останется без штрафа, в то же время такие же действия в Твери повлекут за собой наказание».

5 сентября сообщалось, что российским водителям могут начать выписывать новые штрафы на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

Ранее заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская назвала нарушения, грозящие штрафом велосипедистам. Так, им запрещено катать пассажиров, если транспортное средство это не подразумевает, не разрешается кататься на велосипеде, держась за него лишь одной рукой, запрещено садиться за руль велосипеда в состоянии алкогольного опьянения.