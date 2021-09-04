Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах в 2022 году

В 2022 году в России появятся новые автомобильные штрафы. Об этом предупреждает Avtonews со ссылкой на Министерство юстиции.

Уточняется, что соответствующие поправки Минюст совместно с другими ведомствами планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Работа над ними ведется на площадке межведомственной рабочей группы при участии заинтересованных органов государственной власти, научного и бизнес-сообщества, общественников.

Запрет на эксплуатацию с неисправностями

Как пишет издание, предполагается расширить перечень неисправностей, при которых будет нельзя использовать автомобиль. К уже существующим добавятся наказание за использование стертых покрышек, разной резины впереди и сзади, а также шин не по сезону, а также поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем.

Кроме того, штрафы будут получать те, у кого в машинах горит индикатор неисправности двигателя Check Engine и установлены на лобовом стекле помехи для обзорности, навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки. За это будут выписывать штраф в размере 500 рублей. Также отдельно прописаны штрафы за отсутствующие или неработающие фароочистители, автокорректоры и еще целый ряд проблем с внешними световыми приборами, в том числе защитные наклейки на фарах.

Техосмотр и нарушения правил

С 1 марта 2022 года власти намерены ввести штраф в две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Сейчас он составляет 500-800 рублей. Фиксировать нарушения планируется при помощи камер. Таким же способом планируется наказывать за езду без ОСАГО, в настоящее время фиксировать нарушение может только инспектор. Сумма штрафа останется прежней — 800 рублей. Приходить он будет не чаще одного раза в день.

При этом ответственность за посещение сервисной станции полностью лежит на водителе, поскольку с августа 2021 года техосмотр отвязали от ОСАГО. Теперь при покупке страхового полиса предъявлять диагностическую карту водителю не нужно.

2000 рублей составит штраф за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра

Также в следующем году появится штраф за мойку в неположенном месте — до двух тысяч рублей. Наказываться будет и парковка на газоне — до четырех тысяч рублей, на детских и спортивных площадках — до пяти тысяч. Причем такие нарушения смогут фиксировать неравнодушные прохожие и направлять снимки госорганам.

Кроме того, предполагается введение штрафов за езду в нетрезвом виде с детьми. Сейчас наличие ребенка в салоне автомобиля никак не влияет на наказание, водителя штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. Однако в следующем году за это будут штрафовать на 50 тысяч рублей и лишать прав на три года. Речь идет о ситуациях, когда водитель отказывается проходить медосвидетельствование.

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Средняя скорость

В новой версии КоАП планируется ввести понятие средней скорости, и теперь оспорить в суде штраф за превышение ее разрешенных пределов станет невозможно. Суммы штрафов останутся прежними: минимальный штраф за 20-40 километров в час — 500 рублей, максимальный за превышение на 80 километров в час и выше — пять тысяч рублей. Порог превышения скорости без штрафа сохранится на действующем уровне — 20 километров в час.

Автохлам

Еще одно новшество заключается в штрафах за брошенный во дворах автохлам — автомобиль, у которого нет одной или нескольких кузовных деталей, либо нет хотя бы одного стекла, внешнего светового прибора, колеса или шины. Это понятие также будет введено в КоАП. Также автохламом будет считаться и сгоревшая машина — его владельцу станут выписывать штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Шумная ночная езда

Также власти задумали ввести наказание за езду по ночам с громкой музыкой и без глушителя. Об этом сообщила член Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

Планируется, что данный состав войдет в статью «Хулиганство» в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, внесение которого в Государственную Думу ожидается в ближайшее время Ирина Рукавишникова о наказании за шумную ночную езду

Сенатор пояснила, что такие водители выражают такими действиями пренебрежение к правам других граждан. Также она добавила, что подобные правила будут распространяться не только на ночное время, но и на дневное.

О необходимости увеличения размера штрафов за нарушение тишины для московских водителей говорил и мэр столицы Сергей Собянин. В Мосгордуму внесут законопроект об увеличении штрафов до пяти тысяч рублей. По мнению градоначальника, существующий на данный момент штраф в 500 рублей недостаточен для владельцев автомобилей и мотоциклов.