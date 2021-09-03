Россия
 
Последние новости
Планы «Газпрома» назвали угрозой для Европы
Евросоюз назвал условия для взаимодействия с талибами
Оценена опасность солнечной радиации для самолетов
Росгвардейцам назвали срок в 15 лет за избиение и подброс наркотиков подростку
В Совфеде после слов Путина оценили потребность Афганистана в помощи от России
Сборная России осталась без места в тройке в медальном зачете Паралимпиады
Стилисты назвали самые модные цвета одежды на осень 2021 года
Российский миллиардер предсказал ненужность газа
Телеведущий Норкин женился во второй раз
Си Цзиньпин призвал положить конец женоподобным мужчинам
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах

Autonews: новые автомобильные штрафы появятся в России в 2022 году
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2022 году российских водителей ждут новые автомобильные штрафы, поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на Минюст.

Так, планируется расширить список нарушений, при которых запрещена эксплуатация автомобиля — к существующим добавится наказание за использование стертых покрышек, разной резины впереди и сзади, а также шин не по сезону, поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, которые предусмотрены производителем. Кроме того, штрафы будут получать те, у кого в машинах горит индикатор неисправности двигателя Check Engine, на лобовом стекле установлены помехи для обзорности, навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки). Штраф за подобные нарушения составит 500 рублей.

«Отдельно также прописаны штрафы за отсутствующие или неработающие фароочистители, а также автокорректоры и еще целый ряд проблем с внешними световыми приборами, включая защитные наклейки на фарах», — пишет Autonews.

С 1 марта 2022 года планируется ввести штраф в 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. В настоящее время он составляет 500-800 рублей. Фиксацию нарушений планируется организовать при помощи камер. Таким же способом планируется наказывать за езду без ОСАГО, на данный момент фиксировать нарушение может только инспектор. Сумма штрафа останется прежней — 800 рублей.

Наказывать за пьяную езду с детьми будут отдельно. Пока наличие ребенка никак не влияет на наказание, водителя штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. В 2022 году пьяных нарушителей с ребенком в салоне будут штрафовать на 50 тысяч рублей и лишать прав на три года.

В новой версии КоАП также планируется ввести понятие средняя скорость, и теперь оспорить в суде штраф за превышение ее разрешенных пределов станет невозможно, пишет издание. Суммы штрафов останутся прежними: минимальный штраф за 20-40 километров в час — 500 рублей, максимальный за превышение на 80 километров в час и выше — 5 тысяч рублей. Порог превышения скорости без штрафа останется на действующем уровне — 20 километров в час.

В 2022 году появится федеральный штраф за мойку в неположенном месте — до 2 тысяч рублей. За проезд и парковку на газоне придется заплатить до 4 тысяч рублей, детских и спортивных площадках — до 5 тысяч.

В России начнут штрафовать за брошенный во дворах автохлам, сейчас наказание за это не предусмотрено. В КоАП пропишут определение понятия «автохлам» — автомобиль, у которого нет одной или нескольких кузовных деталей, либо нет хотя бы одного стекла, внешнего светового прибора, колеса или шины. Автохламом признают и сгоревшую машину — владельцу придется заплатить от одной до трех тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России изменили один дорожный знак
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 сентября
Россиянам разрешили обжаловать штрафы от ГИБДД через «Госуслуги»