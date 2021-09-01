Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 сентября

В России с 1 сентября произойдет ряд изменений в законах, среди которых поднятие больничных по уходу за детьми, гаражная амнистия, разовые пенсионные выплаты и «гаражная амнистия» и другие. Более подробно они перечислены в материале «Ленты.ру».

С 1 сентября российских школьников ожидают изменения в учебном процессе. Теперь в одной параллели классов будут проводить контрольные по каждому предмету не чаще одного раза в две с половиной недели. Кроме того, в школах начнут изучать финансовую грамотность — она станет частью других предметов.

Нововведения коснутся также оплаты больничных по уходу за ребенком. С 1 сентября стоимость больничного по уходу за ребенком до семи лет включительно составит 100 процентов от среднего заработка независимо от стажа родителей. Максимальная выплата за больничный день в 2021 году составит 2434 рубля.

Также в стране стартует «гаражная амнистия», позволяющая в упрощенном порядке поставить на кадастровый учет землю под гаражом, а также само строение при условии, если оно было возведено до 30 декабря 2004 года.

Российские автолюбители теперь смогут обжаловать штрафы ГИБДД удаленно через госуслуги. Ранее для этого необходимо было отправлять письмо или посещать отделение Госавтоинспекции.

Помимо этого, с 1 сентября изменился один из дорожных знаков, который предупреждает водителей о камере. Табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» заменил знак 6.22 с точно таким же обозначением. Отличаются они тем, что новый не указывает конкретное место работы камер, а только предупреждает о приближении к участку дороги, где проводится фотовидеофиксация — например, при приближении к населенному пункту.

С 1 сентября аптеки смогут продавать медикаменты онлайн по упрощенным правилам. Ранее для этого предпринимателям следовало иметь не менее десяти аптек на территории России, а также сайт компании.

Студенты вузов получили возможность обучаться сразу нескольким квалификациям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять факультет и профиль обучения.

Российские пенсионеры в сентябре получат разовые выплаты в размере десяти тысяч рублей. Для этого не нужно подавать документы или запросы.

Наконец, военные также получат выплаты в размере 15 тысяч рублей. Решение президента о повышении доходов основывается на ускорившейся в 2021 году инфляции.