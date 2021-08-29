В Госдуме перечислили россиянам вступающие в силу с 1 сентября законы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 сентября в России вступят в силу изменения в законодательстве, в том числе закон о выплате больничных на детей до семи лет и «гаражная амнистия». Он перечислил россиянам наиболее важные изменения в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что первый закон касается социальной сферы и предусматривает дополнительную поддержку семей с детьми. С сентября выплаты по больничным на детей до семи лет включительно будут составлять сто процентов среднего заработка вне зависимости от стажа.

Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства — один из приоритетов работы Государственной Думы Вячеслав Володин о выплате больничных на детей до семи лет с 1 сентября

Также глава нижней палаты парламента выделил «гаражную амнистию». По его словам, многие гаражи, которыми владеют россияне, построены еще в советское время.

Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи. Вячеслав Володин о вступлении в силу «гаражной амнистии».

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Что еще ждет россиян с 1 сентября?

С 1 сентября также вводятся новые требования для организации азартных игр. Так, в России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете, удерживать с организаторов игр средства и направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе посредством кредитной организации будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.

Кроме того, в сентябре у россиян появится возможность обжалования штрафа через портал Госуслуг. Жалобу на постановление по делу об административном нарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет подать через Госуслуги или сайт суда.

Лекарства и студенты

В числе изменений, которые вступят в силу в сентябре, изменения требований к дистанционной продаже лекарств. Теперь несетевые аптеки смогут вести онлайн-продажу лекарственных препаратов, а покупать их россияне смогут на маркетплейсах. До вступления изменений организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Российские студенты с 1 сентября смогут получить несколько квалификаций, а для аспирантов вновь возвращается обязательная предзащита диссертаций. Вузы смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. Так, студенты могут получить одновременно несколько квалификаций и изменять после второго курса профиль обучения. Также они смогут переходить на другие факультеты.

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Кому по «десятке»?

Помимо всего вышеперечисленного, в сентябре ряд граждан получит единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Согласно документу, деньги переведут в сентябре. Подавать для этого заявление не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги. Замглавы Минтруда страны Ольга Баталина сообщила, что выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей получат в том числе те жители России, которым полагается пенсия по инвалидности или потере кормильца.

Со 2 августа в России начали разовые выплаты на школьников в размер 10 тысяч рублей. Дату получения выплат изменил Владимир Путин: по мнению главы государства, таким образом родители получат возможность подготовить школьников к началу нового учебного года без спешки.