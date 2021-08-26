Собянин предложил увеличить штраф автомобилистам за нарушение тишины

Собянин: в Мосгордуму внесут проект об увеличении штрафов водителям за нарушение тишины

В Мосгордуму внесут законопроект об увеличении штрафов в десять раз водителям за нарушение тишины. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

«В ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Необходимо установить минимальный штраф пять тысяч рублей», — предложил Собянин.

По мнению градоначальника, существующий на данный момент штраф в 500 рублей недостаточен для владельцев автомобилей и мотоциклов. Кроме того, он отметил, что транспортные средства нарушителей нужно будет эвакуировать на штрафстоянку для осмотра. Он считает, что это станет дополнительной мерой наказания для автовладельцев.

Ранее МВД России разработало проект постановления правительства, предусматривающий изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирование их о результатах.