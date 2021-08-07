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Россияне смогут удаленно обжаловать дорожный штраф

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

С 1 сентября 2021 года россияне смогут обжаловать штрафы от ГИБДД удаленно — через портал Госуслуг, напоминает РБК.

Раньше обжаловать дорожный штраф можно было придя в отделение ГИБДД по месту нарушения либо отправив заказное письмо.

Теперь обжаловать возможное нарушение ПДД можно на сайте Госуслуг. Причем это можно сделать как со штрафами в своем регионе, так и в любом другом. Отмечается, что ГИБДД не сможет отказать в рассмотрении из-за вступающих с сентября поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, подача заявок онлайн официально разрешена.

На Госуслугах для подачи жалобы нужно быть зарегистрированным. После необходимо составить текст жалобы, в котором нужно изложить обстоятельства и аргументировать свою позицию относительно того, почему водитель считает штраф неправильным. Также можно будет приложить фотографии, видеозаписи и прочие документы.

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