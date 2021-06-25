В России приняли новые правила обжалования штрафов ГИБДД

Правительство РФ приняло новые правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал Госуслуги. Документ уже опубликован и вступит в силу 1 сентября 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».

Если сегодня для обжалования постановлений ГИБДД россиянам необходимо прийти в подразделение инспекции или направить заявление по почте, то с 1 сентября 2021 года водители смогут это сделать в электронной форме через портал Госуслуг . Для этого автомобилистам понадобится электронная подпись.

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Кроме того, в сентябре вступит в силу новый механизм вручения постановлений: теперь штраф будет считаться полученным на следующий день после поступления в систему, даже если россиянин не заходил на сайт. Однако для этого автомобилистам необходимо дать согласие на получение информации только через портал. Если водитель отказался от таких условий, то штраф будет считаться врученным, если человек зашел на Гослуги хотя бы раз в течение семи дней после поступления документа в систему. В противном случае кроме электронного уведомления пришлют и бумажное письмо.

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева подчеркнула, что в таком случае система должна фиксировать осознанное действие со стороны человека — проверить штрафы. «Похоже, будто человек зашел на почту за посылкой, а ему на выходе швырнули в спину письмо, посчитав это "вручением". Он этого даже мог и не заметить», — отметила она.

Ранее россиян предупредили о штрафах за превышение средней скорости. Эксперт напомнил, что приборы для измерения средней скорости уже созданы давно и по виду отличаются от обычных камер.