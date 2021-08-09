ГИБДД начала фиксировать еще одно нарушение россиян через камеры

ГИБДД начала фиксировать нарушения водителей за езду без включенных днем фар с помощью камер. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

С июля за еще одно нарушение сотрудники ГИБДД выписали более семи тысяч штрафов. Такие данные основаны на статистике выписанных штрафов в УМВД России по Нижегородской области.

Нарушения российских водителей были зафиксированы с помощью камеры типа «Азимут-3». Технику поставили в городе в рамках пилотного проекта.

По информации издания, новость о фиксации нарушения с помощью камер вызвала бурные обсуждения. В результате в МВД России опровергли все сообщения и заявили, что правоохранители подобной «правоприменительной практикой» не занимаются.

Однако примерно в то же время россияне в социальных сетях начали жаловаться, что в Нижегородской области начали приходить штрафы за еду без включенных днем фар. Как рассказал производитель «Азимут-3», камеры применяются в нескольких регионах, но пока только в Нижнем Новгороде по ним выписывают штрафы.

Ранее сообщалось, что с сентября 2021 года россияне смогут обжаловать штрафы от ГИБДД удаленно. Раньше обжаловать дорожный штраф можно было придя в отделение ГИБДД по месту нарушения либо отправив заказное письмо.