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ГИБДД предупредила россиян о проверках на дорогах

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Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

ГИБДД предупредило россиян о массовых проверках на дорогах, которые планируется провести в выходные 31 июля и 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в первую очередь инспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В ведомстве напомнили, что если от водителя автомобиля пахнет алкоголем, или его поведение кажется странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в отдельных случаях — и на употребление наркотических веществ.

Кроме того, сотрудники ГИБДД обратят внимание на соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машины и прочие возможные нарушения. Там пояснили, что такие «сплошные проверки» проводятся для профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий.

Ранее ведомство предупредило россиян о новых штрафах за тюнинг. За езду на машине с нелегальным тюнингом водителям может грозить штраф 500 рублей. При повторном нарушении эта сумма вырастет до 5 тысяч рублей, а того, кто управляет транспортным средством, могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев. Также автомобиль могут снять с регистрации и изъять СТС.

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