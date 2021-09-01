Россиянам разрешили обжаловать штрафы от ГИБДД через «Госуслуги»

У российских автомобилистов появилась возможность обжаловать через сайт «Госуслуги» штрафы от ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами. Соответствующее постановление правительства вступило в силу со среды, 1 сентября.

На обжалование штрафа дается десять дней с даты получения постановления. Если автовладелец дал согласие на получение таких извещений через «Госуслуги», документ считается доставленным с момента его размещения в личном кабинете. Если же гражданин на уведомления не подписан, этот срок будет отсчитан с момента его входа на сайт. Наконец, если автомобилист не заходил на сервис в течение семи дней с момента отправки постановления, его оповестят по почте.

Ранее для того, чтобы обжаловать штраф, нужно было направить заказное письмо или лично посетить отделение Госавтоинспекции по месту нарушения.

В июле в МВД заявили о намерении распространить за пределы Москвы практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем.