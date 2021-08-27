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В России захотели ввести штраф за ночную езду с громкой музыкой

Сенатор Рукавишникова: в России могут ввести штраф за ночную езду с громкой музыкой
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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России захотели ввести штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителя. Соответствующий документ планируется внести в Госдуму. Об этом сообщила сенатор Ирина Рукавишникова, ее слова приводит РИА Новости.

Такой пункт может появиться в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

«Планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, внесение которого в Государственную Думу ожидается в ближайшее время», — заявила Рукавишникова.

По ее словам, автомобилисты, которые любят ездить без глушителя и с громкой музыкой, выражают такими действиями пренебрежение к правам других граждан. Также она добавила, что подобные правила будут распространяться не только на ночное время, но и на дневное.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Мосгордуму внесут законопроект об увеличении штрафов в десять раз водителям за нарушение тишины. По мнению градоначальника, существующий на данный момент штраф в 500 рублей недостаточен для владельцев автомобилей и мотоциклов.

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