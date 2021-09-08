На площади трех вокзалов в Москве построят четвертый

Рядом с Ленинградским вокзалом появится еще один для поездов ВСМ Москва-Санкт-Петербург

В Москве на Комсомольской площади, где располагаются три железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский, построят еще один объект. О возведении четвертого вокзала изданию «Комсомольская правда» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Во время разговора глава города рассказал о строительстве хода высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, отметив, что она дойдет до Ленинградского вокзала. Для поездов этого маршрута рядом построят еще один вокзал.

«Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — пояснил Собянин.

Ранее мэр столицы прокомментировал темпы строительства метро в городе. Несмотря на проблемы с трудовыми ресурсами во время пандемии, властям не пришлось откладывать крупные городские проекты. По словам Собянина, их реализация была ускорена.