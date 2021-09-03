Названы сроки запуска биометрии в общественном транспорте по всей России

Минтранс: распознавание лиц во всем общественном транспорте России запустят к 2024 году

В России готовят масштабный проект по усовершенствованию системы общественного транспорта. К 2024 году планируют повсеместно запустить биометрию. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев 3 сентября на марафоне «Новое знание», передает ТАСС.

Руководитель ведомства отметил, что устройства для распознавания лиц пассажиров установят во всех видах городского транспорта. Для проезда людям понадобится лишь один документ.

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — пояснил Савельев, назвав сроки реализации инициативы.

Проект будет реализован в рамках общей стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли России, рассчитанной до конца текущего десятилетия. Правительство нацелено при помощи биометрии к 2030 году существенно упростить оплату проезда и досмотры в аэропортах и на вокзалах. Савельев добавил, что автоматизированная система паспортного контроля уже действует в терминале С московского аэропорта «Шереметьево».

Ранее о запуске технологии распознавания лиц Face ID в столичном метро сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Специальное оборудование, которое позволит оплачивать проезд сканированием лица FacePay заработает с 15 октября 2021 года. На всех станциях метрополитена и МЦК уже стоят камеры с функцией распознавания лиц, а при активации новой системы пассажиры при помощи подключенной к банковской карте биометрии смогут просто проходить перед открытым турникетом.